Calciomercato Lazio | Attesa per il rinnovo di Marusic: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Adam Marusic alla Lazio non è ancora stato definito. Il difensore montenegrino, premiato lunedì sera dal presidente Lotito per aver raggiunto le 300 presenze in biancoceleste (salite nel frattempo a 304), è ancora in attesa della firma sul rinnovo contrattuale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo incontro tra la società e il suo entourage, con un accordo di base già raggiunto. Tuttavia, la firma continua a slittare, alimentando dubbi sul prolungamento, con i ripetuti rinvii che sembrano lasciare aperto uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava definito.

Arrivato in biancoceleste nel 2017, Marusic ha esordito ufficialmente il 13 agosto dello stesso anno nella vittoria per 3-2 contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Il suo primo gol in Serie A è arrivato il 24 settembre 2017 nella vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona. Da lì in poi ne sono arrivati altri 13, tra cui l'ultimo nel 5-1 contro il Monza.