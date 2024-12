Calciomercato Lazio | Baroni medita su Tahirovic, ma c'è un dubbio sui ruoli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ajax - Lazio è intreccio europeo, ma a quanto pare anche di mercato. Ieri era stata divulgata da Gianluca di Marzio, la notizia secondo cui, il club olandese avrebbe offerto a quello biancoceleste Benjamin Tahirovic, 21 anni, centrocampista centrale bosniaco, ex Roma (esordio in Primavera nel 2021 e in prima squadra nel 2022). Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se in giallorosso il calciatore aveva collezionato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia, con il club di Amsterdam è in questo momento fuori dai piani soprattutto a causa di alcun infortuni che lo hanno tenuto ai box per qualche settimana.

Come agente ha Lippi, che lo avrebbe proposto anche a Monza e Fiorentina. La testata stessa riporta che la Lazio sta valutando altre piste, italiane ed estere, come quella già nota di Belahyane che è però un regista, mentre Baroni avrebbe bisogno di mediani e mezzali. Una decisione verrà presa nelle prossime settimane. Si ricorda che a gennaio possono essere tesserati solo under 22.