Calciomercato Lazio | Braccio di ferro con Romagnoli, non si chiude (ancora) per Gila: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio lavora sul mercato e, in particolare sulla difesa, reparto che s'è sbriciolato strutturalmente con gli addii di Strakosha, Reina e Luiz Felipe. Sarri oggi rientrerà a Roma, domani piomberà a Formello per il raduno. Nel frattempo, Lotito starebbe provando a regalare all'allenatore almeno un portiere e un difensore entro 24 ore, in vista della partenza per il ritiro. Il tecnico sperava di avere anche Romagnoli, così come i tifosi, che non abbandonato il sogno di vederlo spuntare a sorpresa lunedì sera a Piazza del Popolo, in occasione della presentazione delle maglie.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - Al momento, il nome più "caldo" è quello di Mario Gila. Lo spagnolo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non avrebbe ancora il via libera da parte del Real Madrid. Il Getafe ha presentato un'offerta da 6 milioni, la Lazio è ferma a 5 pur riconoscimento il 50% di un'eventuale futura rivendita. Tare punta sulla volontà del giocatore, che si sarebbe promesso ai biancocelesti. Eppure la trattativa non si è ancora chiusa. A sinistra, invece, il prescelto continua ad essere Romagnoli, ma il suo approdo a Roma sarebbe bloccato dalla mancata cessione di Acerbi e dal mancato accordo economico con Lotito. Il presidente appare convinto a fermarsi a 2,8 milioni, mentre l'ex Milan continua a chiedere 3,3 più bonus. Ballano 500 mila euro di stipendio fisso. E più passa il tempo, più aumentano i rischi. Il Fulham continua a corteggiarlo, gli offre 4 milioni di ingaggio. Romagnoli ha rifiutato la proposta e vuole aspettare la Lazio, ma non potrà attendere in eterno.

E POI C'È CASALE - In mezzo a una situazione così intricata s'inserisce il giallo Casale. Sarri, che lo considera centrale sul centrosinistra o terzino, lo vorrebbe inserire nel parco difensori. Il calciatore del Verona ha rifiutato il Monza, vuole la Lazio ma è anche in orbita Napoli. Lotito e Tare smentiscono che possa giungere a Formello, contando di completare il reparto con Gila e Romagnoli. Da più parti, però, assicurano che il patron della Lazio e Setti abbiano parlato anche di Casale durante l'operazione Cancellieri, così come di Ilic, la mezzala che potrebbe prendere il posto di Luis Alberto. I contatti tra le sue società "amiche" proseguono.

TORNA ALLA HOMEPAGE