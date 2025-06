Calciomercato Lazio | Centrocampo tra Olanda e Italia: piacciono Til e Fabbian

RASSEGNA STAMPA - Servirà tempo alla Lazio per iniziare a muoversi in modo concreto sul mercato. Colpa dell’indice di liquidità che impegnerà il ds Fabiani nel duro compito di gestire prima le uscite. Nel mentre però la società si guarda intorno per cercare i profili giusti da regalare a Sarri al momento giusto. Tra questi c’è senza dubbio la necessità di acquistare una mezzala e un nome che piace molto dalle parti di Formello è quello di Guus Til.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il trequartista, 10 gol e 12 assist nell’ultima stagione di Eredivise, è in scadenza nel 2026 e ha il profilo giusto che piace a Sarri: qualità e corsa, inserimenti. Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai 12 milioni ma sarà il PSV in base alle offerte. Il club olandese è anche lo stesso che ha mostrato il suo interesse per Tchaouna per il quale al momento vige il veto di trasferimento: dopo le vacanze verrà valutato da Sarri in ritiro. Dalla parte della Lazio potrebbe aprirsi la chance di una doppia operazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.