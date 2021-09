Calciomercato Lazio, che fine ha fatto Kamenovic? La situazione

Che fine ha fatto Kamenovic? Una volta sfumato Kostic, con conseguente acquisto di Zaccagni, tutti si aspettavano il tesseramento del giovane terzino serbo che era stato in bilico per quasi un mese avendo la Lazio un solo slot da extracomunitario disponibile. Fuori Kamenovic e dentro Kostic, questo sembrava il progetto della società, ma poi naufragata la trattativa con l'Eintracht ecco che si attendeva l'annuncio del giocatore acquistato dal Cukaricki. Invece il contratto di Kamenovic non è stato depositato. Mistero. Da Formello, filtra che la Lazio non avrebbe fatto in tempo a completare l'iter necessario al tesseramento a causa della mancanza di alcuni documenti che dovevano arrivare da Belgrado. Kamenovic dovrà quindi rimanere in stand by fino a gennaio e poi potrà essere tesserato. Questo si aggiunge alle valutazioni fatte da Sarri durante il ritiro: il tecnico aveva rimandato Kamenovic, giudicandolo ancora acerbo, forse non pronto per determinati palcoscenici. Una beffa comunque per il classe 2000 che, saltato Kostic, sperava di poter essere ufficialmente tesserato dalla Lazio.

