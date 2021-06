Calciomercato Lazio: contatti per il rinnovo di Luiz Felipe, ma Betis e Atletico...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per regalare la nuova rosa a Maurizio Sarri. Tra conferme e volti nuovi, il tecnico valuterà i giocatori a disposizione e plasmerà la sua creatura. Tra i giocatori più attesi c'è sicuramente Luiz Felipe. Il brasiliano arriva da una stagione complicata per il problema alla caviglia accusato nell'amichevole precampionato con il Frosinone e che lo ha costretto all'operazione a gennaio. Il centrale ha rinunciato anche alle Olimpiadi per farsi trovare pronto per il nuovo tecnico e recuperare dal riacutizzarsi del problema accusato con il Torino. Per ricominiare alla grande, però, il talento verdeoro deve prolungare il proprio accordo con le aquile. L'attuale contratto scade nel giugno del 2022 e la Lazio non ha intenzione di iniziare la stagione con una situazione che potrebbe poi rivelarsi complicata (vedi i casi Calhanoglu e Donnarumma al Milan). I biancocelesti non possono permettersi di perdere il calciatore a zero tra dodici mesi e così si sono intensificati i contatti con l'entourage dello stopper per allungare il contratto. Piccoli passi avanti ce ne sono stati, ma ancora non si è arrivati alla fumata bianca. Le pretendenti, poi, non mancano visto che il nome di Luiz Felipe era finito sui taccuino di PSG e Barcellona. Secondo Gianluca Di Marzio, il difensore piace parecchio a Betis Siviglia e all'Atletico Madrid che hanno chiesto informazioni.Bisogna affrettarsi e chiudere presto la pratica per evitare situazioni spiacevoli di cui la Lazio e Sarri non vogliono nemmeno sentir parlare.