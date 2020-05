Calciomercato Lazio, da Suarez a Tsimikas: il punto della situazione

La sessione di mercato estiva sarà importantissima per la Lazio che, dopo 13 anni, tornerà a giocare la Champions League. Servirà quindi un mercato da Champions, serviranno le occasioni giuste, ma soprattutto serviranno i profili pronti per l'uso. Insomma giocatori giovani sì, ma già preparati ad affrontare grandi palcoscenici: baby già svezzati. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio sta pensando ad alcuni under 25 che potranno garantire un ciclo unico di giocatori forti.

SUAREZ: Sembra essere l'attaccante prescelto. Ha 22 anni e gioca nel Real Saragozza, dove segna allo sfinimento. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Watford, ma a fine stagione lascerà il club: il sogno è l'Italia. Nel 2022 gli scadrà il contratto e la famiglia Pozzo (che è propietaria del club inglese) sarà quindi costretta a cederlo in estate. La Lazio offre 15 milioni, il Watford ne vuole di più ma sa che non può spingersi tanto oltre vista la situazione contrattuale del ragazzo. La differenza la potrà fare l'entourage di Suarez (lo stesso di Luis Alberto) che con la Lazio ha ottimi rapporti).

KUMBULLA: Lui sì che sarebbe un vero colpo da Champions. Il gioiellino del Verona rappresenterebbe il futuro della Lazio sul centro-sinistra in difesa. Potrebbe raccogliere l'eredità di Radu, e soprattutto è già pronto al campionato italiano. Si parte da una richiesta di 20 milioni, ma qui la concorrenza è davvero spietata: Inter e Borussia Dortmund sono molto interessate al difensore albanese. I nerazzurri hanno offerto delle contropartite, ma il club veneto vuole soldi cash.

DENDONCKER: Jolly del Wolverhampton. Gioca sia a centrocampo che in difesa, ha 25 anni e somiglia molto a Milinkovic per caratteristiche. Tare lo segue da tempo, poi quest'anno è arrivato l'exploit con il club inglese che in Premier sta facendo benissimo. Anche per lui il prezzo del cartellino è abbastanza elevato: 25 milioni almeno. Se arriva Kumbulla, difficile pensare che la Lazio possa puntare anche su di lui. A meno che Lotito non decida di privarsi di qualche pezzo pregiato...

TSIMIKAS: Lulic è fermo da febbraio, da quando ha fatto si è infortunato e conseguentemente operato. Ecco allora che sulla corsia di sinistra serve un giocatore a tutta fascia: uno che riesca a fare il Lazzari della situazione dall'altra parte. Il nome spuntato negli ultimi giorni è quello di Kostantinos Tsimikas: 24enne dell'Olympiakos. Contratto in scadenza nel 2022 e valutazione di 15 milioni. E' tra i talenti più promettenti d'Europa e anche il Napoli ha già messo gli occhi su di lui.