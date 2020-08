Calciomercato Lazio, dal Belgio: "Nessun ritorno in patria per Proto"

Nessun ritorno in patria per Silvio Proto. L'indiscrezione arriva dal Belgio, in particolare dal portale La Dernière Heure. Negli ultimi giorni era sembrato più che possibile l'approdo del portiere della Lazio nell'Andelecht, club in cui il classe '83 ha militato dal 2005 al 2008 e poi dal 2009 al 2016. Voce smentita dagli stessi media locali, secondo cui non ci sarà alcun trasferimento di questo tipo. Non è ancora chiaro quale sarà la prossima destinazione, ma l'addio a Roma rimane più che probabile.

