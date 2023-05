Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Muriqi e l'affare nascosto del Maiorca"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una stagione da incorniciare quella di Muriqi con il Maiorca. Dopo la salvezza raggiunta lo scorso anno, in questa stagione il club spagnolo veleggia verso una salvezza tranquilla, avendo già ottenuto 44 punti (gli stessi del Siviglia). Gran parte del merito va ai 13 gol realizzati dal centravanti kosovaro in 31 presenze con la maglia rossonera: un rendimento che non è passato inosservato agli occhi di diverse società spagnole, pronte a presentare un'offerta. Secondo quanto riportato da Elgoldigital, però, il Maiorca sarebbe 'vittima' di un affare nascosto - così viene definito dal portale iberico - che ne complicherebbe non poco un'eventuale cessione. Il riferimento è al 45% sulla futura rivendita che spetta alla Lazio nel caso in cui Muriqi lasciasse il Maiorca. Partendo da questo presupposto, il club non è disposto a trattare il cartellino del Pirata per una cifra al di sotto dei 20 milioni di euro.