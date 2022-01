Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Pronta un'offerta per Kepa, ma il Barcellona..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Kepa Arrizabalaga è un obiettivo serio per la Lazio. Il portiere del Chelsea è la prima scelta di Sarri e in estate i biancocelesti sperano di riuscire a strapparlo ai Blues. Il portiere basco è chiuso in Premier da Mendy, attualmente impegnato in Coppa d'Africa. Proprio l'impegno dell'estremo difensore nella competizione ha impedito un addio anticipato dell'estremo difensore che probabilmente lascerà il Regno Unito in estate. Secondo DonBalon, la Lazio sarebbe addirittura pronta a presentare un'offerta nei prossimi giorni. Una mossa per anticipare la concorrenza e soprattutto il Barcellona. Il club blaugrana deve fare i conti con una crisi economica senza precedenti che ha costretto il club a tante rinunce e alla cessione di Coutinho all'Aston Villa. Gli spagnoli, inoltre, devono fare i conti con i possibili addii a fine stagione di Neto e Ter Stegen. Il primo dovrebbe tornare in Brasile, mentre il secondo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza lontano dal Camp Nou. Il presidente Laporta ha inserito il classe '94 tra i possibili candidati, ma andranno accontentate le richieste degli inglesi. Il Chelsea ha pagato Kepa 80 milioni tre anni e mezzo fa, ma adesso la sua valutazione è scesa e potrebbero bastare 15 milioni per strapparlo ai Blues.