Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Fenerbahce punta Bastos

La Lazio ha chiuso per Vedat Muriqi, l'attaccante arriverà a Roma per una cifra totale di 18 milioni. Nei colloqui tra club biancoceleste e Fenerbahce, però, sarebbe spuntato anche il nome di Bastos. Lo riporta Ajansspor.com. Secondo il portale turco, infatti, la dirigenza del club gialloblu ha deciso di provare a intavolare una trattativa per il difensore angolano che è in uscita dalla Lazio, complice anche il contratto in scadenza nel 2021 e che non verrà rinnovato. A meno di clamorosi colpi di scena. Bastos, quindi, è in cerca di una nuova avventura e il Fenerbahce sembra pronto ad accoglierlo. La Lazio valuta l'ex Rostov circa 4-5 milioni.

