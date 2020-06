Calciomercato Lazio, Di Marzio: "A breve incontro per Kumbulla, Lotito è convinto..."

La Lazio accelera per Kumbulla, ve l'abbiamo raccontato in giornata, sono ore molto importanti per la trattativa che potrebbe portare il difensore, classe 2000, nella Capitale. I biancocelesti seguono Kumbulla da mesi e nelle ultime ore hanno deciso di passare all'offensiva, cercando di bruciare la concorrenza di Inter e Juventu, per mettere le mani su uno dei centrali più promettenti del panorama europeo. Tra oggi e domani potrebbe andare in scena il meeting tra Claudio Lotito e Maurizio Setti, per cercare di trovare la quadratura del cerchio e chiudere l'operazione. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio, durante "Sky Calcio Show", in onda su SkySport: "Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra i presidenti dei due club, Lotito e Setti, per Marash Kumbulla per cui l'Inter ha già offerto 25 milioni più bonus. Ma se la Lazio invita i dirigenti del Verona a Roma, vuol dire che è sicura di poter fare un'offerta molto convincente e poter prendere il giocatore". Come vi abbiamo riferito, si parla di 20 milioni cash, a quali si andrebbero ad aggiungere alcune contropartite tecniche gradite all'Hellas. Lombardi in primis. La Lazio ci prova davvero, per Kumbulla può essere questione di ore...

Pubblicato il 25-06 alle 01.00