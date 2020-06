Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Contatto diretto tra Lotito e Setti per Kumbulla"

A Sky Calcio Show l'Originale l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per Kumbulla, che vede protagoniste la Lazio, la Juventus e l'Inter: "La Lazio è entrata seriamente in corsa per Kumbulla. Fino a ora sembrava uno corsa Juventus - Inter e invece c'è stato un contatto diretto tra i due presidenti, Lotito e Setti, che hanno un ottimo rapporto e hanno fissato un incontro per i prossimi giorni. La Lazio irrompe così in questa trattativa e può provare a chiudere subito, approfittando del fatto che Inter e Juventus sono momentaneamente in stand by".

LAZIO, LA CARICA DEI TIFOSI A FORMELLO

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE