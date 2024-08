Calciomercato Lazio | Dia, è tutto pronto: ecco visite mediche e firma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto fatto per Boulaye Dia alla Lazio. Il senegalese sbarca nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a a 11 milioni, ai quali se ne aggiungerà uno di bonus. Come vi avevamo anticipato, nella giornata di domani (venerdì 16 agosto) l'attaccante franco-senegalese svolgerà le visite mediche di rito e metterà la firma sul suo nuovo contratto da quasi 2 milioni (bonus compresi). a stagione Nell'operazione - come riferisce Sky Sport - può entrare anche Fabio Ruggeri e non Diego Gonzalez, come sembrava inizialmente. Ma è un dettaglio accessorio, quel che conta è che la Lazio s'è assicurata un nuovo rinforzo per l'attacco, che insieme a Castellanos completerà il pacchetto dei centravanti, con Noslin che si muoverà soprattutto da esterno offensivo. Dia sarà ufficialmente un giocatore della Lazio nel giro di poche ore, pronto per mettersi a disposizione di Marco Baroni.

Pubblicato ieri alle 22.30