Calciomercato Lazio, discorso Caicedo: ecco quando potrebbe arrivare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'idea Felipe Caicedo sta prendendo quota in casa Lazio. La società biancoceleste valuta la possibilità di un ritorno dell'ecuadoriano, che oggi milita nell'Abha in Arabia Saudita. Il giocatore, dal canto suo, tornerebbe a Roma di corsa in caso di chiamata. La domanda che si pongono i tifosi biancocelesti è se sia possibile tesserare immediatamente il Panterone in caso di svincolo dai sauditi per far fronte all'assenza di Ciro Immobile. In realtà ciò non sarebbe possibile, la Lazio dovrebbe aspettare l'apertura della sessione invernale di calciomercato. Al momento infatti sono tesserabili i giocatori che si sono svincolati prima delle 20 dello scorso 1 settembre, ossia la chiusura del calciomercato estivo.

PASSAPORTO E LISTA - Non ci sarebbero problemi a gennaio per quanto riguarda il passaporto e la lista Serie A. Felipe Caicedo è extracomunitario, ma la Lazio ha ancora a disposizione una casella da riempire e quindi potrebbe procedere liberamente al tesseramento. Stesso discorso per quanto riguarda la lista dei 25 consegnata alla Lega, dove i giocatori over 22 sono 15 a fronte dei 17 posti disponibili. Dal prossimo 2 gennaio la società biancoceleste sarà quindi libera di procedere nell'eventuale trattativa.