Calciomercato Lazio, Lotito pensa a Caicedo: il ritorno prende quota

"Certi amori regalano un'emozione per sempre". Non è la citazione della canzone di Eros Ramazzotti, ma la sintesi della storia tra la Lazio e Felipe Caicedo. È stato proprio l'ecuadoriano, più di due anni e mezzo fa, a regalare ai tifosi biancocelesti un sogno, scandito a suon di gol nel recupero e di vittorie insperate. Il Covid interruppe un cammino trionfale, ma alla ripartenza è stato ancora Caicedo l'uomo delle emozioni forti. Fino a fine agosto 2021 quando il Panterone si è trasferito al Genoa, poi all'Inter e ora all'Abha, sebbene il cuore sia rimasto a Roma, sia ancora biancoceleste.

LOTITO PENSA A CAICEDO - La Lazio dovrà fare a meno per un po' di Ciro Immobile e Maurizio Sarri sta vagliando tutte le soluzioni alternative. La società invece sta riflettendo sulle possibili strade da percorrere nel prossimo calciomercato di gennaio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il presidente Claudio Lotito sta pensando a un ritorno nella Capitale di Felipe Caicedo. In realtà il presidente biancoceleste, che con il suo ex numero 20 aveva un ottimo rapporto personale, è sempre rimasto legato al ragazzo, come in passato successo con Felipe Anderson. Per garantire un'alternativa subito pronta al proprio allenatore è tentato dal ritorno di Felipao, benvoluto da tutti nel gruppo, adorato dalla stesso Ciro Immobile (con cui il rapporto è eccezionale) e acclamato dalla tifoseria.

LA RISPOSTA DEL PANTERONE - Dal suo canto Caicedo tornerebbe di corsa alla Lazio. Si sente legatissimo alla società e alla tifoseria da cui ha ricevuto tutto l'amore del mondo. Se la trattativa dovesse entrare nel vivo l'ecuadoriano non farebbe alcun problema dal punto di vista economico pur di tornare a vestire la maglia che sente come una seconda pelle. Dal punto di vista fisico è pronto, avendo disputato in questa prima parte del mese di ottobre ben 4 partite con l'Abha. Del resto lo stesso Caicedo non lo ha mai nascosto, prenderebbe il primo aereo per Roma.Nel momento del bisogno, lui risponderebbe presente come ha sempre fatto. In passato è stato lui a regalare un sogno, chissà che ora non sia la Lazio a realizzare il suo.

