Calciomercato Lazio | Durosinmi, proseguono i contatti. E spunta un altro nome

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il campionato è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, ma il lavoro dei club non si ferma. Si pensa già al futuro e alla prossima stagione, il mercato torna a prendersi la scena nonostante manchi ancora qualche mese all’apertura della finestra estiva dei trasferimenti. In casa Lazio prosegue la ricerca del centravanti, iniziata due anni fa ma continua perché i gol non bastano. Castellanos è stato preso raccogliere l’eredità di Immobile, Noslin si è aggiunto quest’anno ma il suo presente è deludente. Il ds Fabiani crede lui così come Tchaouna, ma intanto si guarda intorno.

Lo sguardo, ricorda il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, lo ha portato a Plzen dove prima del match di andata di Europa League c’era stato un incontro per Durosinmi. Il Viktoria chiede una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro e, riferisce il quotidiano, i contatti con l’entourage del centravanti vanno avanti così da poter spianare la strada per l’estate quando potrebbe partire l’assalto finale. La società biancoceleste lo segue con attenzione così come Mihailo Cvetkovic, classe 2007 in forza al Cukaricki. Il centravanti serbo, da fonti locali, è stato associato ai capitolini e al Bologna.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE