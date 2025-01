Calciomercato Lazio | Fagioli occasione a centrocampo? Il punto della situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Arijon Ibrahimovic non preclude altri colpi a centrocampo. Certo, saranno necessarie altre uscite per potersi permettere di fare entrate e non essere bloccati dal solito Indice di Liquidità, ma non è escluso che questo avvenga. Toma Basic resta sul mercato, così come Elseid Hysaj, nonostante le buone prove contro Napoli e Como e la sua importanza oggi con l'infortunio di Manuel Lazzari. In egual modo, si riflette anche sull'uscita di Castrovilli che oggi non vuole prendere in considerazione la rescissione del contratto, a meno di un nuovo accordo con un club. Situazioni intricate, ma sulle quali la Lazio sta lavorando per permettersi un altro acquisto da poter mettere al servizio di Baroni.

FAGIOLI - A tal proposito, tra l'arrivo di Ibrahimovic e la trattativa per Fazzini, nelle scorse ore era stato proposto anche il nome di Nicolò Fagioli della Juve. Il classe 2000, di ritorno da un anno di squalifica per il caos scommesse, non è un inamovibile di Thiago Motta che ha avallato una sua partenza quando a farsi sotto era stato il Marsiglia. La trattativa si è un po' arenata e da Torino, secondo quanto riporta il Messaggero, hanno deciso di offrirlo a Formello dove, però, è stato alzato un muro a causa dell'elevato prezzo del suo cartellino. Per il momento restano in piedi le piste che portano ad Anjorin dell'Empoli e Payero dell'Udinese, entrambi sondati dalla Lazio.