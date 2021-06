Calciomercato Lazio, Hysaj a un passo: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Elseid Hysaj dovrebbe essere il secondo acquisto del mercato estivo della Lazio. Dopo Kamenovic, i biancoelesti sono pronti ad accogliere il terzino albanese che si svincolerà dal Napoli. Il 27enne è a caccia di nuovi stimoli dopo l'esperienza in Campania e la Lazio potrebbe regalarglieli. Decisiva è ovviamente la presenza di Maurizio Sarri che lo ha allenato sia in azzurro che ai tempi dell'Empoli. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore si trasferirà in biancoceleste a parametro zero e dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con le aquile. L'accordo è stato trovato con una base da 1.7 milioni di euro a salire per cinque anni con l'aggiunta di eventuali bonus. Un rinforzo importante per il gioco di Sarri, la cui resenza è stata determinante per la scelta del calciatore, che avrà a disposizione un terzino jolly capace di giocare a sinistra e destra senza differenza di rendimento.