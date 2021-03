Calciomercato Lazio, idea Messias. Il ds Ursino: "Presto per parlare di trattative, ma il ragazzo piace a tanti..."

È notizia di qualche giorno fa: la Lazio continua a monitorare Junior Messias, accostato ai biancocelesti anche nella scorsa sessione di calciomercato. A undici giornate dalla fine del campionato, dalle parti di Formello si stanno facendo delle valutazioni per il futuro. Tanto cambierà all'interno della rosa capitolina, e tra i profili vagliati c'è anche quello dell'attaccante del Crotone, ammirato nella sfida dello scorso venerdì. Per approfondire la questione, la nostra redazione ha parlato con il ds rossoblù Giuseppe Ursino, che però non si è sbilanciato: "Adesso pensiamo a giocare, è inutile parlare di mercato. Le qualità del ragazzo non sono in dubbio, vedremo quello che succederà. Se si è fatto avanti qualche club? No no... Se c'è stato qualcosa già a gennaio non lo posso dire, è giusto che si veda tutto a giugno/luglio".

I NUMERI PARLANO - Il classe '90, arrivato nella massima serie dopo aver fatto vera gavetta tra le fila di Cruzeiro, Casale, Chieri e Gozzano, si sta mettendo in mostra con la maglia del Crotone, a cui è legato da un contratto che scadrà nel 2024. In stagione ha già collezionato 26 presenze, siglando sei reti e tre assist, che diventano quattro se si considera anche quello in Coppa Italia contro la Spal. Numeri e qualità che non sono passati inosservati neanche ad altre compagini di Serie A, che hanno appuntato il suo nome sul proprio taccuino. La Lazio sembra essere tra queste, e ha un vantaggio da giocare a suo favore. La società di Lotito e quella di Vrenna hanno indubbiamente un buon rapporto che, negli anni, ha portato a diverse operazioni di mercato tra le due. E chissà che la prossima possa far approdare Messias nella Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Lazio, la carica via social di Correa: "Continuiamo a lottare" - FOTO

Lazio, Luiz Felipe non si ferma: il brasiliano al lavoro anche di domenica - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE