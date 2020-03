Calciomercato Lazio, il Barcellona su Luiz Felipe: conferme dalla Spagna

Luiz Felipe nel mirino del Barcellona. Visti gli importanti investimenti che il club dovrà fare per Neymar e Lautaro Martinez, rispettivamente con una valutazione di 150 e 111 milioni, la società è alla ricerca di un giocatore che sia bravo, che possa dare garanzie alla squadra e all'allenatore, ma che abbia anche un costo contenuto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il valore del difensore, legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel 2022, è di 40 milioni circa. Lo stipendio è un altro punto da tenere ben in considerazione: il Barcellona deve ridurre il monte ingaggi e Luiz Felipe guadagna solamente 500 mila euro, più bonus, una cifra che è di molto inferiore rispetto a quelle percepite dagli attuali difensori del club blaugrana. Il classe '97, poi, ha anche il passaporto italiano e, di conseguenza, non occuperebbe alcun posto da extracomunitario. Requisito indispensabile, visto il probabile arrivo di Neymar e Lautaro, che si sommeranno agli attuali Arthur, Vidal e Ronald Araujo. Con Piqué che ha compiuto 33 anni, Umtiti alle prese con i soliti problemi al ginocchio, il Barcellona ha bisogno di acquistare un nuovo centrale, e Luiz Felipe sembra rispondere perfettamente alle proprie esigenze. All'interno della società, tuttavia, tengono molto in considerazione il giovane Araujo, che ha però l'handicap di non essere comunitario.

