Calciomercato Lazio | Il Genoa punta Cancellieri. Mentre Akpa e Fares...

RASSEGNA STAMPA - Capitolo uscite, tanti esuberi da sistemare. Quello che ha più mercato è senza dubbio Matteo Cancellieri. Su di lui c'è mezza Serie A e non solo: Como, Cagliari, Venezia, Rennes e si è aggiunto anche il Genoa. Si aggiudica il giocatore chi fa la miglior offerta. Lotito punta a cederlo in prestito oneroso (un milione) con riscatto ad almeno 6 milioni. Era stato pagato 7 più 1,5 di bonus. I rossoblù potrebbe affondare sul classe 2002 in caso di cessione di Gudmundsson.

Non risultano nuovi contatti, invece, per gli altri. Basic non ha avuto richieste, è tornato quest'estate dai sei mesi alla Salernitana. Akpa-Akpro, in scadenza nel 2025, vorrebbe tornare al Monza. La pista Verona per il momento è congelata: se andasse via in prestito si liberebbe poi a zero. Fares ha un contratto fino al 2026. Il Partizan era pronto ad acquistarlo quando la Lazio era forte su Bazdar. Poi l'operazione è saltata. Per André Anderson si è chiusa l'opzione Salernitana: troppe insinuazioni e polemiche, scrive Il Corriere dello Sport.