Calciomercato Lazio, il Maiorca punta Muriqi: ecco l'offerta

Sfumata la possibilità Hull City e mai confermata quella relativa al Cska Mosca, per Vedat Muriqi è pronto l’assalto del Maiorca. L’attaccante kosovaro è in uscita, fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e la società sta cercando di piazzarlo per poi andare a caccia di un nuovo vice Immobile. Muriqi per ora ha detto no a diverse destinazioni, ultima il Saint Etienne che s’era informato per lui. Ora ci prova il Maiorca, squadra diciassettesima in Liga, che ha bisogno di un attaccante per rimpolpare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riporta Diario AS, infatti, il club delle Baleari ha allacciato i contatti con l’entourage del giocatore e con la Lazio avanzando una prima proposta di prestito con diritto di riscatto. I biancocelesti vorrebbero un prestito (oneroso) con obbligo di riscatto vicino ai 10 milioni. Si tratta, il Maiorca ci prova per Muriqi.