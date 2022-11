Calciomercato Lazio | Ilic, Sucic e Thuram: tutti i nomi per il centrocampo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Se ci sono state due certezze in questi anni per quanto riguarda la mediana laziale, sono state senza dubbio Luis Alberto e Milinkovic-Savic. L'uno, dato il rapporto difficile con Sarri, cerca altre destinazioni, l'altro tiene bloccato il rinnovo per scoprire come si evolverà la situazione. Come riporta la rassegna di Radiosei, la società sta correndo ai ripari in caso di partenza di uno dei due:

ILIC - Un po' sottotono rispetto allo scorso anno, è rimasto all'Hellas attualmente ultimo in classifica. Da Verona dovrebbe partire tra gennaio e giugno e per il suo cartellino Setti chiede 12 milioni. Per questo, per non rischiare il deprezzamento dei cartellini in caso di retrocessione, il presidente vuole venderlo prima che sia troppo tardi. Anche il Milan sembra essersi fatto avanti per il serbo.

SUCIC - 20 anni, croato e convocato con la sua Nazionale per questo Mondiale. La Lazio lo guarda da mesi, ora sembra essersi interessata anche l'Inter. Mezzala del Salisburgo, dicono sia "il nuovo Milinkovic" e il suo costo è di circa 20 milioni o qualcosa in più.

THURAM - No, non vi state sbagliando, è proprio il Thuram che ricordate ma in versione Junior. Khèphrem è il figlio di Lilian (ex Parma e Juve) e fratello di Marcus (Borussia Monchengladbach). Attualmente al Nizza e ha 21 anni. Di natura è un regista, ora sta giocando mezzala destra nel 3-5-2, ma è stato usato anche a sinistra nel 4-1-4-1. Anche per lui, il cartellino gira intorno ai 20 milioni.