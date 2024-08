Calciomercato Lazio | L'agente di Chiesa avvistato a Roma: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Il sogno di mezza estate della Lazio si chiama Federico Chiesa", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. L'esterno è ormai fuori dal progetto della Juventus e sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Da Torino addirittura arriva la voce che potrebbe restare un anno fermo per liberarsi poi a parametro zero.

Dall'altra parte sembra molto più plausibile che il classe '97 cerchi già da subito la soluzione migliore. La sua intenzione sarebbe quella di aspettare la fine del mercato per un tentativo di un top club che giochi la Champions League. Intanto, però, la società biancoceleste starebbe ragionando su come muoversi in direzione del calciatore bianconero.

Nella giornata di ieri, tra l'altro, sarebbe stato avvistato nella Capitale proprio Fali Ramadani, agente di Chiesa. Sicuramente si tratta di un indizio di mercato: sul ragazzo c'è l'interesse di diverse big italiane e di alcune squadre estere, tra cui Chelsea e Tottenham. Le sue però richieste rimangono sempre alte, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio.