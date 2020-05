Calciomercato Lazio, le mosse Champions di Tare: Luis Suarez e Kumbulla

La Lazio ha ripreso gli allenamenti collettivi nella speranza di poter tornare a giocare il 13 o il 20 giugno. La società, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel frattempo lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I primi due obiettivi del ds Igli Tare, oltre a Escalante già acquistato, sono Luis Suarez e Kumbulla: senza cessioni il piano prevede l'ingresso di almeno un attaccante, due difensori e un esterno di sinistra e le prime mosse verranno fatte per la punta del Real Saragozza e il difensore del Verona.

LUIS SUAREZ - Tare ha indivisuato nel colombiano il profilo perfetto per completare l'attacco insieme a Immobile, Correa e Caicedo. Il prestito al Real Saragozza in Liga 2 ha messo in mostra le qualità del classe '97, capace di mettere a segno 17 gol in 29 partite. La Lazio, sfruttando anche gli ottimi rapporti con gli agenti (gli stessi di Luis Alberto e Jony), conta di mettere a segno il colpo offrendo al Watford (club proprietario del cartellino) 15 milioni più bonus. Filtra ottimismo intorno a Suarez, che sottoscriverebbe un contratto di 5 anni da 1,5 milioni a stagione.

KUMBULLA - Un po' più difficile la strada che porta a Marash Kumbulla del Verona. Per lui il presidente Setti chiede 25 milioni di euro e la concorrenza è nutrita: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter. La Lazio non vorrebbe andare oltre i 16, oppure 10 cash più il cartellino di Valon Berisha se il Fortuna Dusseldorf non dovesse riscattarlo. Le contropartite però non sono gradite al club scaligero, nonostante in passato si sia interessato al kosovaro oggi militante in Bundesliga. Kumbulla invece accetterebbe di corsa il trasferimento alla Lazio.

