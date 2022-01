Calciomercato Lazio, Lotito parla con Percassi per Miranchuk: nodo Gasperini

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - La smentita di Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha spinto Lotito a muoversi in prima persona per provare a portare Miranchuk a Roma. Nelle ultime, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stato coinvolto Antonio Percassi, patron della Dea, per sbloccare l'affare. Le voci che si sono rincorse erano contrastanti: non è finita tra Lazio ed Atalanta né si è conclusa l'operazione, è tutto rinviato alle prossime ore. Il presidente biancoceleste conta di definire l'affare prima di lunedì, giorno del gong di mercato. Ma non si tratterebbe solamente di una questione tra società, di formule e cifre, bensì dietro all'impasse ci sarebbe Gasperini, non convinto della cessione del russo. A questo si aggiunge l'impossibilità della Lazio di chiudere acquisti con l'obbligo di riscatto. I tifosi sono abituati a finali batticuore: gli ultimi giorni di mercato sono sempre una corsa contro il tempo in casa Lazio. Per Miranchuk - e non è un dettaglio da dimenticare - serve poi la cessione ufficiale di Muriqi. Il tempo a disposizione diminuisce sempre più: l'acquisto dell'attaccante dell'Atalanta è una sfida che si gioca al 90'.

