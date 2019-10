Calciomercato Lazio, Milinkovic osservato speciale: emissari del Chelsea al Celtic Park

GLASGOW - Osservato speciale. Celtic e Lazio in campo, occhi interessati sugli spalti. Dei tifosi biancocelesti arrivati a Glasgow? Non solo. Anche quelli del Chelsea: stando a quanto raccolto dai nostri inviati a Glasgow, al 'The Paradise' è presente infatti un osservatore del club londinese. L’obiettivo: vedere da vicino Milinkovic, già accostato durante il calciomercato estivo a squadre di Premier League (Manchester United). Il 'Sergente' continua ad attirare attenzione in Gran Bretagna. Dall’Inghilterra alla Scozia il percorso è breve per studiare dal vivo un top player del genere.