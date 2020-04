Calciomercato Lazio, Mundo Deportivo: "Il Barcellona scarta Luiz Felipe"

Luiz Felipe non andrà al Barcellona. In Spagna sono sicuri: il difensore della Lazio non ha convinto il club blaugrana. La conferma arriva da Mundo Deportivo che, dopo aver certificato l'interesse del club di Bartomeu per il brasiliano, spiega i motivi che hanno spinto la società a mollare la presa: "L'analisi di Luiz Felipe da parte del Barça si è conclusa. Buon giocatore, ma non abbastanza per il livello che lo staff tecnico sta cercando in quella posizione. Il club italiano, che stava provando a estendere il suo contratto con una clausola rescissoria elevata, ora ha il percorso più agevole". Il Barcellona però non è l'unico club interessato al centrale classe '97, su di lui si sono posati gli occhi anche di Manchester City e Bayern Monaco. La Lazio dovrà accelerare i tempi per il rinnovo dell'accordo, che attualmente è in scadenza nel 2022.

