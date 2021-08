Calciomercato Lazio, Muriqi per uscire dallo stallo? Ecco gli scenari

Una carta a sorpresa per sbloccare il mercato. È quello che può diventare Vedat Muriqi per la Lazio. Il kosovaro, accostato dai media turchi al Fenerbahce, in realtà ha estimatori in Germania. Piace soprattutto al Borussia Mönchengladbach e all’Eintracht Francoforte che già a metà giugno s’erano mosse per capire se ci fossero i margini per arrivare all’ex Rizespor. Sarri, del resto, è stato chiaro, vorrebbe un solo centravanti di scorta e per Caicedo a oggi non sono arrivate offerte concrete. Il tecnico, ad Auronzo, ha apprezzato dedizione e spirito di sacrificio di Muriqi, lo ha alternato all’ecuadoriano, in amichevole sono arrivati anche alcuni gol. Ma se sul tavolo di Lotito arrivasse una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto vicino ai 12-13 milioni, allora la cessione diventerebbe scenario molto concreto.

DIPLOMAZIE ALL'OPERA - Offerte del genere al momento non ci sono: Gladbach ed Eintracht sembrano intenzionate a muoversi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma le diplomazie sono al lavoro e gli intermediari stanno cercando di capire se ci sono i margini per intavolare una vera e propria trattativa, venendo incontro alle esigenze della Lazio. Nelle ultime ore, insomma, Muriqi è diventato l'argomento più caldo del mercato laziale. Alcuni rumors sostengono addirittura che il kosovaro possa entrare nell’eventuale affare Kostic. Come? Scambio con leggero conguaglio a favore dei tedeschi. Scenario quantomeno prematuro, anche perché Muriqi non libererebbe alcuno slot da extracomunitario e l’arrivo di Kostic vorrebbe dire il taglio di Kamenovic (ipotesi che da Formello a oggi smentiscono). Dalla Spagna, inoltre, rimbalza anche la notizia di un interessamento del Valencia. Secondo AS, infatti, il club spagnolo vorrebbe Muriqi per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma solo in prestito dato che il Valencia ha serie difficoltà economiche. Una soluzione che aggrada poco la Lazio che, però, è in Germania (anche con il ds), non lontana da Mönchengladbach e da Francoforte. Chissà che le distanze ridotte non possano facilitare il concretizzarsi di uno scenario che sarebbe oro per i biancocelesti. Un modo per dare una sterzata e sbloccare l'impasse.