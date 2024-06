Calciomercato Lazio, Noslin ai dettagli: oggi può essere il giorno decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole Noslin e ha tempo fino al 30 giugno per prenderlo ad un prezzo ragionevole. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la giornata di oggi può essere determinante per l'attaccante per il cui acquisto, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i fiscalisti delle due società, informazione raccolta dalla nostra redazione.

Oggi è il giorno dell'incontro tra Lotito e Setti a Milano per l'assemblea della Lega, ma l'operazione è praticamente ai dettagli. Un innesto importante nella rosa biancoceleste, una plusvalenza altrettanto di valore per il club scaligero che l'aveva preso solo un anno e mezzo fa per 3-4 milioni dal Fortuna Sittard.

Nella cifra che ricordiamo si aggira intorno ai 15 milioni, rientra anche un indennizzo per il via libera concesso dal Verona a Baroni per approdare alla Lazio.