Calciomercato Lazio | Nuovo contatto Lotito-Napoli per Folorunsho: la situazione

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha la priorità di liberare la rosa formata dagli esuberi più che concentrarsi sulle entrate.Ma la necessità a centrocampo è ravvisata dallo stesso Marco Baroni e di registi ce ne sono pochi a disposizione. Come riporta il Corriere dello Sport, è spuntato Barrenechea dall’Aston Villa, ex Frosinone, ex Juve. Il classe 2001 Non è stato convocato da Emery, è in uscita, può prendersi in prestito con diritto di riscatto. Non è un under 22, per essere tesserato andrebbe liberato un posto. Se Alcaraz sfumerà del tutto, resterà solo l’opzione Folorunsho, una mezzala in più che Baroni abbraccerebbe, ma l’esigenza di un play è ravvisata innanzitutto dal tecnico.

Per il giocatore, grande tifoso della Lazio, l’ostacolo è rappresentato dalla formula. Lotito vorrebbe prenderlo in prestito senza obbligo di riscatto, obbligo richiesto invece da De Laurentiis. Nelle prossime ore ci sarà un contatto con il Napoli, in corsa rimangono la Fiorentina e il Rennes.