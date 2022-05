Calciomercato Lazio, obiettivo Chust: previsto un contatto con il Real Madrid

RASSEGNA STAMPA - Avanza Chust per la difesa. La Lazio continua con la sua strategia di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Un reparto che andrà puntellato sarà sicuramente quello difensivo. Mentre restano calde le piste che portano a Romagnoli e Casale, il club biancoceleste sta seguendo da molto vicino anche un altro centrale che milita in Spagna. Si tratta di Victor Chust, classe 2000 di proprietà del Real Madrid. Dopo un anno in prestito al Cadice, dove ha disputato 25 partite in stagione, il 22enne è tornato alla base e adesso è in cerca di una nuova avventura. Il suo contratto scade nel 2023 e la richiesta di Florentino Perez è tra i 5 e i 7 milioni. Nei prossimi giorni è previsto un primo contatto tra le due società per iniziare a intavolare una trattativa. I Blancos vorrebbero inserire il diritto di recompra per poi riprendersi il giocatore in caso di exploit.