Calciomercato Lazio, ora tutto sul portiere: contatti in corso per Maximiano

La Lazio, dopo aver piazzato il colpo Casale ed essersi avvicinata a Romagnoli, ora vuole chiudere per il portiere del Granada

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Casale sì, Romagnoli vicino, ora avanti con il nuovo portiere. La Lazio non si ferma, è un mercoledì rovente, possono diventarlo anche le prime ore di giovedì. Lotito è in riunione, ha chiuso per Casale e ora punta a prendere anche Luis Maximiano. Prevista nella tarda serata una conference call con il Granada, obiettivo trovare l'intesa con il club spagnolo. Si tratta sulla base del prestito con riscatto: da definire le modalità perché la Lazio vorrebbe il diritto, mentre il Granada spinge per l'obbligo. Sono ore fondamentali, la Lazio prova a chiudere per Maximiano...

