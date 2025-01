Calciomercato Lazio | Piazzate due cessioni: ecco quanto ha guadagnato

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - L'acquisto di Jacopo Fazzini dall'Empoli - e non solo - è legato anche al solito tema delle cessioni. I problemi con l'Indice di Liquidità non contribuiscono al proseguo della trattativa e la Lazio sarà chiamata a valutare alcune cessioni in uscita, per poter superare l'ostacolo e assicurarsi l'arrivo di un giocatore a centrocampo. In tal senso, nelle scorse settimane la società biancoceleste è riuscita a piazzare i primi due esuberi. Diego Gonzalez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atlas, dove si è trasferito in prestito con diritto di riscatto, mentre Akpa Apro ha già svolto le visite mediche con il Monza, squadra con cui si unirà in prestito secco fino a giugno, quando scadrà il suo contratto. Due cessioni che, secondo quel che riporta Il Messaggero, hanno fatto rifiatare le casse della Lazio, ma non quanto basta per operare in entrata, garantendo un risparmio di di circa un milione d’ingaggi sul bilancio.