Calciomercato Lazio, problemi per la cessione di Muriqi: le ultime

L'offerta bassa degli spagnoli da una parte, i paletti del Decreto Crescita da rispettare, il kosovaro rischia di dover partire per Auronzo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ancora tutto fermo per la cessione di Vedat Muriqi al Mallorca. Dopo gli ottimi sei mesi in prestito in Liga, il calciatore sarebbe voluto rimanere alle Baleari. Il club iberico, però, non ha avvicinato le richieste biancocelesti che per cedere il kosovaro pretendono tra i 10 e gli 11 milioni. Gli spagnoli si fermano a 8 e a peggiorare la situazione c'è il Decreto Crescita. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la cessione prima dei 24 mesi in Italia costerebbe alla Lazio la restituzione delle tasse risparmiate per l'ingaggio del calciatore. In caso di cessione all'estero, i biancocelesti dovrebbero versare circa 3.5 milioni di euro. Una minusvalenza importante che al momento blocca il suo addio e aumentano le possibilità che il calciatore possa partire per il ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio potrebbe anche decidere di tenere il calciatore fino a gennaio per poi cederlo durante la finestra invernale. Un po' come era accaduto lo scorso anno con Vavro facendogli così completare i 24 mesi di lavoro in Italia. A meno che a Formello non arrivi un'offerta superiore ai dodici milioni che permetta una minusvalenza minima.