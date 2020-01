Calciomercato Lazio, qualcosa si muove per Jallow: si può chiudere

Un'idea di Lotito che avevamo svelato in esclusiva e che a breve potrebbe prendere forma. Prende quota l'ipotesi di vedere Lamin Jallow alla Lazio. L'attaccante gambiano di proprietà della Salernitana può rappresentare un'operazione low cost per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi, che ha chiesto un'alternativa alla società, e inoltre permetterebbe al club granata di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato (pagato lo scorso anno 800mila euro). L'affare può chiudersi nei prossimi giorni con il benestare di tutti, riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei. L'arrivo di Jallow non escluderebbe la permanenza di Adekanye, ieri titolare contro la Cremonese. Inzaghi vede l'ex Liverpool più come un esterno offensivo.

