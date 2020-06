Calciomercato Lazio, Sarr occasione a zero: Inter in pole, ma Tare...

L’Inter ha provato lo scatto, ma non ha ancora chiuso. Malang Sarr è sul mercato, si svincolerà dal Nizza, è un’opportunità di mercato, la sua valutazione si aggira sui 20 milioni, ma la situazione contrattuale lo rende uno dei pezzi pregiati della prossima sessione. Sarr è un giovane, ha 21 anni, è esploso lo scorso anno nel quale ha giocato 34 partite in campionato da titolare, nell’ultima stagione, invece, s’è fermato a 19 presenze. Col Nizza ha già collezionato 119 volte e ha giocato sei volte nell’Under 21 francese, un bottino niente male per un giocatore nato nel ’99. Sarr è un mancino puro, è alto un metro e 85, veloce, potente e con un piede piuttosto raffinato per essere un difensore. Gioca da centrale o da esterno, sarebbe perfetto come terzo di sinistra in una difesa a tre. La Lazio lo monitora da mesi, ha avuto diversi contatti con l’agente Federico Pastorello che gestisce gli interessi del ragazzo. Il rapporto con il procuratore è ottimo, Pastorello e Tare hanno collaborato più volte, i contatti sono frequenti e non solo relativi a Sarr.

BATTAGLIA - La Lazio prenderà un difensore per la prossima stagione. Piace Kumbulla, è l’obiettivo numero uno sulla lista laziale, non è un mistero, ma il Verona spara altissimo per l’albanese. Setti chiede 30 milioni, può accettare una contropartita, ma la parte cash sarebbe comunque sostanziosa. Sarr, invece, è acquistabile a zero, certo chiede un ingaggio importante, probabilmente superiore ai 2 milioni a stagione, c’è poi la questione legata alle commissioni da riconoscere all’agente. Insomma, affare a zero per quanto riguarda il cartellino, ma non proprio low cost. Il gioco, però, può valere la candela, perché Sarr è un talento di grandi prospettive, The Guardian lo ha inserito nella lista dei giocatori più forti nati nel 1999, in Francia lo chiamano “Petit Maldini”, il piccolo Maldini, paragone piuttosto importante. Da Milano assicurano che l’Inter sia avanti a tutti, che Marotta abbia messo sul piatto l’offerta migliore e sia pronta a chiudere. Ma per ora la fumata nerazzurra non è arrivata. Su Sarr ci sono anche Chelsea, West Ham, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, oltre a Milan e Napoli. Una concorrenza spietata, dura da vincere. Sarr, però, piace, l'idea è prendere un giovane di grande talento, per farne il perno futuro di un reparto che, Luiz Felipe a parte, ha un'età media piuttosto alta. E chissà che i buoni rapporti con l’entourage non possano aprire uno spiraglio per permettere ai biancocelesti d’inserirsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.