Calciomercato Lazio | Spunta il piano B per Laurienté. E Isaksen...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Tchaouna è stato uno degli acquisti più attesi dell'estate biancoceleste ancora in corso. In Germania contro il Rostock è partito titolare, lasciando di fatto Isaksen in panchina. Il francese avrebbe quindi messo la freccia, superando il danese che intanto, come conferma anche l'edizione odierna del Messaggero, è alle prese con un affaticamento. Le voci di mercato sullo stesso Isaksen aumentano: a giugno la Lazio aveva respinto lo scambio con Stengs del Feyenoord, ma se arrivasse un'offerta da 20 milioni Lotito inizierebbe a pensarci. Oltre al Fenerbahce, ci sarebbe anche l'Atalanta su di lui.

20 milioni, lo stesso prezzo che il Sassuolo ha fissato per Laurienté, che rimane l'indiziato numero uno per arricchire la rosa biancoceleste. La Lazio ha già un accordo col francese a 1,5 milioni a stagione, ma c'è appunto l'ostacolo costo del cartellino e inoltre su di lui ci sono anche Marsiglia, Fenerbahce e altre squadre. L'alternativa? Fernandez-Pardo del Gent, classe 2005 belga-spagnolo. "Prenderò un classe 2005 forte" aveva detto Claudio Lotito sempre ai microfoni del Messaggero: che sia proprio i giovane Pardo?