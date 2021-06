Calciomercato Lazio, Tare stringe per Luka Romero: si attende la firma

RASSEGNA STAMPA - Luka Romero è l'ultima tentazione del ds Tare. Il ragazzo, che il prossimo 18 settembre compirà 17 anni, può esser strappato al Maiorca a costo zero poiché non ha ancora firmato il contratto da professionista. Se le indiscrezioni sono confermate, riporta la rassegna stampa di Radiosei, al club spagnolo verrebbe riconosciuto solamente un premio di formazione. Il baby talento, il più giovane esordiente in Liga a 15 anni e 225 giorni, è stato proposto da Ramadani, l'agente di Sarri. E la Lazio starebbe provando a soffiarlo alla concorrenza internazionale con una super-offerta.

L'IDOLO MESSI - Fu provinato dal Barcellona, che decise di non prenderlo. Scelse dunque il Maiorca perché papà Diego, ex giocatore argentino, era transitato da Palma, Capitale dell'isola spagnola. All'età di 15 gli fu permesso di giocare con una deroga: guadagnava circa mille euro e il club pagava l'affitto di casa a lui e alla sua famiglia. Si ispira a Messi e i paragoni ingombranti si sono subito sprecati, soprattutto in Messico dove l'hanno etichettato "mini-pulce". E dire che, quando Romero aveva cinque anni, riuscì a vedere dal vivo il suo idolo. Lo incrociò in un ristorante: "Eravano in un hotel, c'era anche mio fratello. Gli chiedemmo una foto, la concesse. L'ho rivisto quando sono stato convocato col Barcellona, l'ho seguito, ma non gli ho parlato".

CORTEGGIATRICI - Corteggiato da Messico, Spagna e Argentina in virtù del triplo passaporto, Luka ha scelto di giocare con le under dell'Albiceleste. Gli spagnoli, per proseguire il suo percorso al Maiorca, gli avrebbero offerto circa 300 mila euro, il Milan si sarebbe spinto fino a 400. Le cifre proposte dalla Lazio sono "top secret", ma non possono non essere concorrenziali per riuscire a portarlo a Roma. Nella Capitale troverà Raul Moro, un altro gioiellino che spera, con Maurizio Sarri in panchina, di fare finalmente il grande passo.

Italia, Immobile: "Non abbiamo mollato". Correa applaude e il selfie con Insigne... - FOTO

Lazio, Colantuono: “Sarri allenatore importante. Inzaghi? Fa parte del gioco”

TORNA ALLA HOMEPAGE