Calciomercato Lazio | Torna di moda un vecchio pallino: le ultime

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in attacco e non solo. Dopo aver chiuso per Tchaouna, e aver inviato la prima offerta al Verona per Noslin, la società capitolina si muove anche per la fascia sinistra. L'obiettivo è quello di regalare a Tudor un esterno a tutta fascia di piede mancino. Nel mirino dei biancocelesti c'è Gosens in uscita dall'Union Berlino, ve lo avevamo raccontato a marzo, ma quello del tedesco non è l'unico nome.

Come appreso dalla nostra redazione, nelle ultime ore c'è stato un ritorno di fiamma per Fabiano Parisi. Il laterale classe 2000 era già stato cercato dalla Lazio quando vestiva la maglia dell'Empoli prima che si trasferisse alla Fiorentina. Sulle sue tracce c'era anche la Juventus. Quest'anno alla Viola ha trovato pochissimo spazio complice anche qualche infortunio di troppo. Italiano gli ha praticamente sempre preferito capitan Biraghi. Qualcosa nel rapporto con la Viola potrebbe essersi incrinato, la Lazio in agguato pronta a piombare sul calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.