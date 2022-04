Calciomercato Lazio, Zaccagni non è incedibile: con l'offerta giusta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno mesi intensi quelli che attendo la Lazio. A giugno il calciomercato aprirà in modo ufficiale le porte anche se la società biancoceleste è da mesi al lavoro per studiare la situazione che in estate sarà incandescente. La situazione a centrocampo soprattutto porta a diverse valutazioni e tra queste c'è anche quella relativa a Mattia Zaccagni.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Lazio per Zaccagni dovrà versare 7 milioni, da pagare in tre tranche al Verona, ma il numero 20 non è considerato incedibile. Con l'offerta giusta Lotito potrebbe decidere di farlo partire considerando che ora il valore del calciatore è praticamente raddoppiato.

Anche in questo caso la società dovrà poi trovare un sostituto che potrebbe essere Benjamin Bourigeaud del Rennes. La Lazio ha messo gli occhi sul giocatore che può giocare a centrocampo ma anche come attaccante esterno proprio come Zaccagni. Il club francese lo valuta 15 milioni ma è in scadenza e quindi potrebbe partire per una cifra vicina agli 8-10 milioni.