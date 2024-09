Calciomercato Lazio | Zalewski-Galatasaray, fumata nera. E Pellegrini...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Fumata dal colore grigio scuro, con forte tendenza al nero. Zalewski e il Galatasaray è un matrimonio che difficilmente si farà. L’esterno polacco della Roma non è convinto del possibile trasferimento, inoltre manca anche il totale accordo tra club. Una svolta che potrebbe anche avere ripercussioni in casa Lazio. Già perché uno dei nomi sondati dal Galatasaray, prima di concentrarsi su Zalewski, era stato quello di Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste è in prestito dalla Juventus, la Lazio dovrà riscattarlo dalla Vecchia Signora la prossima estate per circa 4 milioni di euro. Lotito e Fabiani non considerano incedibile il classe ’99, ma sul tavolo della dirigenza deve arrivare una proposta ufficiale, cosa finora mai accaduta. La Lazio può di fatto cedere al Galatasaray l’obbligo di riscatto da esercitare l’anno prossimo e quindi risparmiare i 4 milioni da corrispondere alla Juve, oltre ai circa 4 milioni lordi d’ingaggio del giocatore ex Cagliari. Emissari del Galatasaray sono a Roma, anche per questo quella che porta a Pellegrini è una traccia da seguire. Ma non l’unica. I turchi infatti pensano anche a Mario Rui e Ballo-Tourè, con il portoghese del Napoli ora in cima alla lista del club del Bosforo. Pellegrini è un’idea che resiste, il mercato in Turchia chiude domani, ormai si gioca a carte scoperte.