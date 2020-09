Calciomercato Lazo, Acerbi fino al 2025: c'è l'accordo per il rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO, ACERBI - Lo sfogo, il chiarimento, il rinnovo. Il "caso" Acerbi verrà presto archiviato e ricordato solamente per il prolungamento del contratto del difensore con la Lazio. L'incontro, andato in scena a Formello, tra Lotito, Tare, Pastorello e il giocatore ha portato all'accordo: rinnovo biennale, e non annuale, fino al 2025 con aumento dell'ingaggio. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, le basi per proseguire insieme sono state gettate, si lavora su come ridurre la forbice economica, ma ci siamo. Acerbi ha un contratto che scade nel 2023, il ritocco lo porterà praticamente alla firma di un quinquennale che lo legherà alla Lazio fino al 2025, quando avrà 37 anni. Le cifre ancora non si conoscono, ma l'arricchimento dello stipendio arriverà anche attraverso alcuni bonus.

