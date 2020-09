Calciomercato Lazio, oggi è il giorno di Muriqi: l'arrivo a Roma, poi le visite

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI - Da oggi Vedat Muriqi cambia vita, è pronto con il suo jet privato a salutare la Turchia e il Fenerbahce per abbracciare, finalmente dopo giorni infiniti di trattative, la Lazio. La partenza dell'aereo privato, che decollerà probabilmente dall'Aeroporto Ataturk di Istanbul, è previsto per le 10 di questa mattina, destinazione Roma, atterrerà a Ciampino, ci metterà circa due ore e mezza per approdare nella Capitale. Lunedì sono fissate le visite mediche, poi potrà firmare l'inizio della sua avventura alla Lazio e mettersi a disposizione di Inzaghi che conta di misurarlo il prima possibile per capire la sua condizione fisica.

