DIRETTA - Calciomercato Lazio, arriva Muriqi e ritorna Kim Min Jae. Ma le cessioni...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Muriqi e Fares chissà che non sia la volta di Kim Min-Jae, difensore del Beijing Guoan. Non è una novità, a luglio veniva considerato l'alternativa a Kumbulla. Dalla Cina è emersa un'indiscrezione secondo la quale la Lazio avrebbe offerto quasi 15 milioni di euro per portare il sudcoreano, monitorato anche dal Tottenham, a Roma. Notizia da confermare che però si legherebbe bene alla situazione di standby che Tare sta vivendo con Kumbulla. Il futuro del centrale del Verona è ancora incerto, la Lazio la sua offerta l'ha fatta e aspetta segnali. Kim Min-Jae potrebbe essere il piano B tenuto vivo, ma che nel frattempo prende quota.

LAZIO, ARRIVA MURIQI - Intanto presto Muriqi sarà un nuovo calciatore della Lazio, oggi è previsto il suo arrivo nella Capitale, sbarcherà a Ciampino e poi firmerà il contratto. Verrà tesserato come extracomunitario (clicca qui per i dettagli). Per l'ufficialità dell'operazione, così come per quella di Fares, l'indice di liquidità impone prima alcune cessioni. In attesa c'è anche Vazquez: come vi abbiamo raccontato in esclusiva, con il calciatore c'è un accordo totale mentre con il Siviglia, che chiede 8 milioni, si punta a chiudere a 6. Fronte uscite, sono pronti a salutare Bastos e Badelj: l'angolano sembrava a un passo dal Basaksehir, ma la trattativa non è ancora chiusa soprattutto a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Così, nelle ultime ore si sarebbe registrato l'inserimento (con sorpasso) del Besiktas. L'ex Fiorentina invece è vicino al Genoa, che insiste per regalarlo a Maran e che ha offerto al giocatore un triennale da 1,5 milioni di euro. L'agente Lucci ci sta lavorando, la Lazio lo lascerebbe andare in prestito con diritto di riscatto, liberandosi di un ingaggio di due milioni netti fino al 2022. Per Lotito significherebbe alleggerire il bilancio di 8 milioni di euro lordi.

LAZIO, ACERBI FINO AL 2025 - Le mancate cessioni, dunque, bloccano per il momento le entrate. C'è attesa per il difensore e magari per qualche altro acquisto a centrocampo e in attacco. Ecco perché una delle mosse principali è quella di confermare i big tra cui anche Acerbi. Dopo il chiarimento a Formello tra il Leone e la dirigenza, si va verso un rinnovo biennale con aumento dell'ingaggio fino al 2025 (scadenza nel 2023).