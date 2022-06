Calciomercato | Romagnoli rifiuta due offerte: Alessio vuole la Lazio

Il difensore si svincolerà dal Milan il prossimo 30 giugno. Il centrale ha detto no a Fiorentina e Monza perché vuole indossare la maglia biancoceleste...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La distanza si assottiglia giorno dopo giorno. Alessio Romagnoli resta vicino alla Lazio. Mancano gli ultimi dettagli per l'accordo definitivo. Da Formello sono convinti che l'affare alla fine si farà. Dipende da Acerbi, vero, ma l'uscita dell'ex Sassuolo potrebbe risolversi nel giro di due settimane. Il suo agente, Federico Pastorello, lavora su più tavoli. Inter e Juventus restano candidature possibili con il 33 che andrebbe a sostituire Skriniar o Bastoni, in nerazzurro, e Chiellini in bianconero. Sbloccata la sua partenza, la Lazio tessererà lo svincolato Romagnoli (è in scadenza il prossimo 30 giugno). Il gap economico non dovrebbe più rappresentare un problema. La distanza di circa 500mila euro si è assottigliata, l'ultima proposta biancoceleste è di 2,7 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 3. Ci sono fitti contatti telefonici con i manager del centrale. Al momento si lavora su ingaggio e commissioni da riconoscere agli agenti. La speranza del calciatore è che tutto si possa concludere entro i primi di luglio, quando la squadra partirà alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, nel frattempo l'ex capitano del Milan ha rifiutato il corteggiamento di Monza e Fiorentina. Vuole la Lazio, si sta rimettendo in forma dopo l'infortunio che ne ha condizionato il finale di stagione. I