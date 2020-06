Caso Zarate, la risposta di Lotito: pronte le denunce per Ruzzi e il giocatore

Martedì sera Le Iene hanno mandato in onda il servizio con le accuse di Ruzzi e Zarate a Lotito e alla Lazio. Il presidente biancoceleste, dopo il comunicato diramato lunedì, è pronto a passare ai fatti: secondo la rassegna stampa di Radiosei sono in via di definizione le denunce per Ruzzi e Zarate ed è allo studio anche un'azione giudiziaria nei confronti de Le Iene. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia di un nuovo comunicato da parte della Lazio, ma alla fine a parlare è stato Arturo Diaconale, che ha fatto riferimento al clima ostile scatenato intorno alla Lazio.

I TIFOSI - Già nella notte di martedì e poi nella giornata di ieri veementi sono state le proteste dei tifosi. Dagli striscioni in varie parti della città, fino ai messaggi social di protesta per l'ennesimo attacco frontale alla società biancoceleste, i tifosi si sono subito stretti intorno alla propria squadra. Più attacchi arrivano dall'esterno, più il mondo Lazio si compatta.

