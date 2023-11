Champions League, la Lazio arriva prima nel girone se...

La Lazio esulta: è agli ottavi di Champions League. La matematica è arrivata dopo la vittoria dell'Atletico Madrid a Rotterdam. In questo momento i Colchoneros sono al comando a +1 sui biancocelesti che, a loro volta, hanno staccato di 4 lunghezze il Feyenoord. Un gap impossibile da colmare con una partita solo a disposizione. Nell'ultima giornata al Wanda Metropolitano, Sarri e Simeone si giocano il primato del girone. Spagnoli favoriti, sia perché giocano in casa sia perché possono disputare il match con due risultati su tre. La Lazio, infatti, passerebbe da capolista, e quindi si presenterebbe al sorteggio da testa di serie, solo in caso di vittoria a Madrid. Pochi calcoli e poche combinazioni. Un risultato solo a disposizione per Immobile e compagni, due per l'Atletico. Sarebbe un risultato storico per la Lazio che non ha mai chiuso un girone di Champions al primo posto.

LA LAZIO ARRIVA PRIMA NEL GIRONE SE:

-Vince contro l'Atletico Madrid