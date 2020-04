Coronavirus, stagione 2019-2020 estesa indefinitamente: ecco il piano della FIFA

La Fifa è pronta a estendere in modo indefinito la stagione 2019-2020 e venire incontro così alle richieste delle varie federazioni, dell’Uefa e dell’Eca. Secondo quanto riporta il portale inglese, The Athletic, i piani della Fifa saranno rivelati entro 48-72 ore. Saranno le varie federazioni a stabilire la data di termine della stagione, aprendo così alla possibilità di giocare anche oltre agosto. L’organo che controlla il calcio mondiale provvederà a modificare le date della finestra estiva di calciomercato e consentirà l’estensione dei contratti in scadenza oltre il 30 giugno. Provvedimenti che di fatto escludono la possibilità che le stagioni possano concludersi anzitempo. La Fifa non vuole andare incontro a quello che sarebbe un disastro economico per il calcio mondiale. Infantino, quindi, si muove nel solco indicato da Ceferin e dall’Uefa che già nei giorni scorsi aveva diffidato le varie leghe europee a chiudere prima del dovuto la stagione in corso e indicato il 3 agosto come data limite per finire i campionati. Ora questa soglia potrebbe essere spostata ancora più avanti, ridefinendo anche il calendario della stagione 2020-2021.